Entrerà in vigore alle 20 ora locale l’obbligo nello Stato di New York di indossare una mascherina o una simile copertura per il viso in pubblico, quando non si possono mantenere le distanze sociali, nell’ambito delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus.

la disposizione del governatore Andrew Cuomo prevede che la mascherina sia indossata sempre nei mezzi pubblici di trasporto, taxi compresi.

Nello Stato di New York questa settimana sono stati riportati oltre 41mila positivi.