Coronavirus, De Micheli: “Si studia un’app per evitare assembramenti nel trasporto pubblico”

E’ allo studio la possibilità di mettere a punto una ‘‘app per evitare l’assembramento sui mezzi di trasporto”. Questi strumenti non saranno disponibili per il 3 maggio, data in cui dovrebbe partire la fase due, ”però sappiamo che ci sono e stiamo immaginando una fase di sperimentazione” e, nel frattempo, si pensa alla ‘‘presenza di persone che aiutino a evitare di salire” i passeggeri sul mezzo quando è stato raggiunto il numero massimo consentito di persone. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, intervenendo sul canale Facebook Scuola di politiche.

I mezzi di trasporto, che siano aerei, terni o navi, potranno essere riempiti ”al massimo al 60%, dove hai le strutture più grandi,” perché ”la prima misura di sicurezza è il distanziamento sociale”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, intervenendo sul canale Facebook Scuola di politiche.

Il ministro ricorda che già nelle linee guida concordate agli inizi di marzo con sindacati e imprese, questa era la prima misura. Quando si ripartirà con le nuove regole ”avremo una prima grande questione, che è d’impatto per le società, perchè tu non potrai più arrivare al riempimento” dei mezzi di trasporto.