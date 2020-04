Coronavirus, studio USA: senza vaccino distanziamento necessario fino al 2022

Secondo una ricerca dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health, gli Stati Uniti dovranno mantenere le misure di distanziamento sociale fino al 2022 se non verrà trovato un vaccino contro il Coronavirus al più presto: i risultati sono stati pubblicati su Science, e riportati dalla CNN.

“Le misure di distanziamento intermittente potranno dover restare in vigore fino al 2022 se la capacità di cure intensive o un vaccino o una cura non saranno disponibili“, si legge nel report. “Anche in caso di apparente sradicamento, il controllo sul SARS-CoV-2 dovrebbe essere mantenuto fino a una possibile ripresa dei contagi nel 2024“.