Coronavirus, superati i 10mila casi in Russia: +1.500 in un giorno, Mosca l’area più colpita

In Russia i casi di Coronavirus hanno superato quota 10mila: lo ha comunicato l’unità di crisi di Mosca per la risposta al Coronavirus, citata dall’agenzia russa Interfax. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.459 contagi in più in 50 regioni e 13 vittime, per un totale di 10.131 casi in 81 regioni e 76 decessi.

L’incidenza maggiore dell’epidemia si riscontra nella capitale e nell’area centrale del Paese.

A Mosca sono 857 i nuovi casi, nella regione circostante 199 e a San Pietroburgo 44.

Sono 118 le persone dimesse nel corso dell’ultima giornata in tutto il paese, a Mosca 43, a San Pietroburgo 11.