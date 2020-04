Coronavirus, superati i 2 milioni di contagi nel mondo: negli Usa 610mila casi, preoccupa l’aumento in Africa

Sono più di due milioni i contagi di coronavirus nel mondo. Lo conferma la Johns Hopkins University, che sul suo sito Internet parla di 2.000.984 casi a livello globale. A essere maggiormente colpiti sono gli Stati Uniti, con 609.696 contagi, seguiti dalla Spagna con 177.633 casi e dall’Italia con 162.488.

Le vittime di coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins, sono 128.071. Gli Stati Uniti sono il Paese col maggior numero di casi, almeno 609.696, e di vittime, 26.059.

Il bilancio delle vittime da coronavirus nel Regno Unito è salito di altri 761 decessi nelle ultime 24 ore, portando così il totale delle persone morte negli ospedali a 12.868. Lo hanno riferito le autorità sanitarie britanniche nell’ultimo bollettino sull’epidemia. Alle 9 di questa mattina risultava che erano stati effettuati test su 313.769 persone, delle quali 98.476 erano risultate positive.

Sono almeno 609.995 i casi di coronavirus negli Stati Uniti, con 26.069 decessi. E’ l’ultimo bilancio della pandemia tracciato dalla Johns Hopkins University. Il conteggio fa riferimento ai dati di tutti i 50 Stati Usa e del Distretto di Columbia, dei territori d’oltremare e dei rimpatriati.

Sono più di 16.000 i casi di coronavirus in Africa. I dati aggiornati del Centro di controllo delle malattie dell’Unione Africana (Cdc Africa) parlano di 874 decessi, 58 in più rispetto a ieri, e 16.285 casi di Covid-19 in 52 Paesi dell’Unione Africana. Emerge un dato preoccupante: i contagi sono oltre mille in più rispetto alle notizie confermate ieri, che parlavano di 15.249 contagi. Ma ci sono anche le buone notizie e le persone guarite sono 3.142. Il Sudafrica, con un bilancio di 27 vittime e 2.415 casi, è sempre il Paese con il maggior numero di contagi. L’Algeria è invece lo Stato in cui si contano più morti: i decessi confermati sono 326 e i casi 2.070. Il secondo Paese del continente per numero di casi è l’Egitto, dove almeno 2.350 persone hanno contratto l’infezione e dove le vittime sono 178. In Marocco sono 1.888 i casi di coronavirus e 126 i morti.

Ci sono poi altri 32 Paesi del continente in cui si registrano vittime: Tunisia (34), Burkina Faso (30), Repubblica democratica del Congo (21), Camerun (15), Niger (14), Mali (13), Nigeria (11), Mauritius (9), Kenya (9), Ghana (8), Liberia (6), Costa d’Avorio (6), Congo (5), Sudan (5), Etiopia (3), Zimbabwe (3), Togo (3), Tanzania (3), Gibuti (3), Somalia (2), Malawi (2), Angola (2), Zambia (2), Senegal (2), Burundi (1), Benin (1), Gabon (1), Libia (1), Botswana (1), Gambia (1), Capo Verde (1) e Mauritania (1). Proprio oggi il presidente della Commissione dell’Unione Africa, il ciadiano Moussa Faki Mahama ha bollato come “assolutamente deplorevole la decisione del governo degli Stati Uniti di sospendere i fondi all’Organizzazione mondiale della sanità” nel mezzo dell’emergenza coronavirus.