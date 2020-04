Coronavirus, survey ISS: sono 3859 i morti nelle RSA

Dalla survey sulle RSA dell’Istituto Superiore di Sanità, iniziata il 24 marzo e che coinvolge 2.399 strutture pubbliche o convenzionate che fanno parte dell’Osservatorio Demenze dell’ISS, è emerso che sono 3.859 le morti per Coronavirus registrate, il 40% fra il 16 e il 31 marzo 2020.

Ad oggi sono state contattate 2.116 RSA (88% del totale) distribuite in modo rappresentativo in tutto il territorio nazionale. Hanno risposto finora 577 strutture, pari al 27% delle strutture contattate. Nelle RSA che hanno risposto vi sono un totale di 44.457 residenti alla data del 1 febbraio 2020, con una media di 78 residenti per struttura.