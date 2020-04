Coronavirus: in Svizzera 540 vittime e più di 20mila malati

La Svizzera ha superato i 20.000 casi confermati di coronavirus.

I dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica riportano 20.278 casi accertati e almeno 540 vittime, 56 in più rispetto a ieri. Secondo l’Ufsp, in Svizzera vi è una delle incidenze maggiori (236 casi per 100.000 abitanti) in Europa.

Il Ticino rimane la zona più colpita.