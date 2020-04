Coronavirus, la Svizzera avvia la Fase 2: oggi le prime riaperture, l’11 Maggio si torna a scuola

In Svizzera da oggi inizia l’allentamento delle misure di contenimento del Coronavirus, dopo sei settimane di pesanti restrizioni.

Il Consiglio federale svizzero ha annunciato un piano in tre fasi e a partire da oggi potranno tornare operativi parrucchieri, attività di cosmetica, centri per il giardinaggio, negozi di fiori e di bricolage. Gli ospedali sono autorizzati ad eseguire procedure mediche che erano state rinviate.

Negozi e aziende dovranno rispettare norme igieniche rigorose e garantire che i clienti mantengano il necessario distanziamento sociale, ma secondo le autorità federali non sarà necessario coprire naso e bocca con le mascherine.

Dall’11 maggio altre attività commerciali potranno riaprire, così come le scuole. Gli istituti di istruzione professionale e superiore, le biblioteche, gli zoo e i musei ripartiranno l’8 giugno.

La Svizzera ha registrato poco meno di 30mila casi totali di contagio e 1.337 morti, secondo l’Ufficio federale della Sanità pubblica del Paese.