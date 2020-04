Coronavirus, i veri numeri delle persone sottoposte a tampone Regione per Regione: dati sempre più confortanti per il Sud

La protezione civile ha comunicato ieri per la prima volta il numero reale delle persone sottoposte a tampone in Italia dall’inizio dell’epidemia: sono un milione, 52 mila e 577, a fronte del numero più elevato di tamponi (un milione, 579 mila e 909). Il numero di tamponi non corrisponde a quello delle persone controllate perchè alcuni soggetti vengono sottoposti a test due o tre volte, in modo particolare per accertarne la guarigione.

I dati forniti dalla protezione civile Regione per Regione indicano in modo ancora più chiaro quali sono le Regioni più o meno colpite dalla pandemia di Coronavirus: calcolando il numero delle persone positive a fronte dei casi testato, abbiamo la percentuale reale dei contagiati sul campione delle persone sottoposte a tampone.

Come abbiamo già scritto più volte, le Regioni del Sud sono le meno colpite in assoluto. In modo particolare in Calabria abbiamo appena il 4,0% dei positivi sui controllati, poi c’è la Basilicata con il 4,1% e al terzo posto la Sicilia con il 4,7%.

Le Regioni più colpite sono invece la Lombardia, dove il 36,8% (!!!) delle persone controllate è risultato positivo al test, seguita dal Piemonte (27,3%), dalla Valle d’Aosta (26,5%) e dall’Emilia Romagna (23,7%). Utilizzando questi dati come un campione della popolazione, in proiezione nella sola Lombardia ci sarebbero 4 milioni di contagiati, in Piemonte e in Emilia Romagna oltre un milione ciascuno.

Attenzione al Lazio, dove il 23,0% dei controllati è risultato positivo al test: è la Regione con il più alto numero di secondi e terzi tamponi, infatti abbiamo appena 26.298 persone controllate su 111.073 tamponi complessivi.

Questo dato è molto significativo anche rispetto al numero di persone che sono state sottoposte a test rispetto alla popolazione delle varie Regioni: nella tabella in coda all’articolo tutti i dati. Emerge che la Regione che ha fatto più tamponi in proporzione alla propria popolazione è il Veneto, ma anche la Sicilia e la Calabria hanno fatto un elevato numero di tamponi a dispetto delle fake news sulla carenza di test nelle Regioni del Sud. Invece nel Lazio, che è la seconda Regione d’Italia con poco meno di 6 milioni di abitanti, il numero di tamponi effettuati è davvero modesto.