Coronavirus, ecco il vero tasso di mortalità Regione per Regione: Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata solo sfiorate dell’epidemia

Abbiamo già pubblicato, nei giorni scorsi, in più occasioni, dati sul tasso di letalità del Coronavirus, ottenuto dividendo il numero di morti sul numero dei contagiati noto. Ma per calcolare il tasso di mortalità bisogna considerare il numero di decessi rispetto alla popolazione: il fisico Antonio Piersanti, ricercatore dell’INGV, ha condotto un’indagine per tutte le Regioni italiane, documentando quante vittime ha fatto il Coronavirus in base alla popolazione di ogni Regione italiana.

Anche questi dati confermano come l’epidemia sia concentrata al Nord Italia, mentre il Sud è soltanto sfiorato dall’infezione: a fronte della Lombardia, dove fino ad oggi sono morte 91 persone ogni 100 mila abitanti, in Basilicata si contano appena 2 morti ogni 100 mila abitanti. Di seguito l’elenco con tutti i dati Regione per Regione:

Lombardia: 91 morti ogni 100 mila abitanti

Valle d’Aosta: 76 morti ogni 100 mila abitanti

Emilia Romagna: 47 morti ogni 100 mila abitanti

Marche: 40 morti ogni 100 mila abitanti

Liguria: 38 morti ogni 100 mila abitanti

Trentino Alto Adige: 37 morti ogni 100 mila abitanti

Piemonte: 29 morti ogni 100 mila abitanti

Veneto: 13 morti ogni 100 mila abitanti

Abruzzo: 13 morti ogni 100 mila abitanti

Friuli Venezia Giulia: 13 morti ogni 100 mila abitanti

Toscana: 9,4 morti ogni 100 mila abitanti

Umbria: 5 morti ogni 100 mila abitanti

Puglia: 4,8 morti ogni 100 mila abitanti

Molise: 4,3 morti ogni 100 mila abitanti

Lazio: 3,9 morti ogni 100 mila abitanti

Campania: 3,5 morti ogni 100 mila abitanti

Calabria: 3 morti ogni 100 mila abitanti

Sardegna: 2,9 morti ogni 100 mila abitanti

Sicilia: 2,5 morti ogni 100 mila abitanti

Basilicata: 2,3 morti ogni 100 mila abitanti

Questi numeri confermano come il Sud sia rimasto ampiamente ai margini dell’epidemia, che non è dilagata neanche a Roma e nel Lazio. La Regione meno colpita del Nord, invece, è il Friuli Venezia Giulia, mentre dopo la Lombardia, è la Valle d’Aosta ad avere il numero più alto di vittime rispetto alla propria popolazione.