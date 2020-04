Coronavirus e tennis: cancellato il torneo di Wimbledon, è la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale

Mancava solo la conferma ufficiale, è arrivata: anche il torneo di Wimbledon è stato cancellato a causa dell’emergenza coronavirus. Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, dunque, i Championships, in programma dal 29 giugno, quest’anno non si disputeranno. E’ stato lo stesso All England Lawn Tennis Club ad annunciarlo, dopo aver riconosciuto che non esistevano soluzioni alternative per salvare al 134/a edizione del più famoso torneo di tennis al mondo.

La 134esima edizione dei ‘Championships’ si giocherà quindi dal 28 giugno all’11 luglio 2021. Oltre a Wimbledon salta praticamente tutta la stagione su erba del tennis, infatti Atp e Wta hanno annunciato la sospensione del circuito fino al 12 luglio. Unico torneo ancora in calendario su erba sarebbe il 250 di Newport in programma dal 13 al 19 luglio ma anche lui a forte rischio cancellazione. Le altre due prove del Grande Slam ancora in programma in questa stagione sono lo Us Open dal 31 agosto al 12 settembre e il Roland Garros dal 20 settembre al 4 ottobre.