Coronavirus, si lavora per il test rapido: “Una goccia di sangue e 8 minuti per diagnosticare la positività”

Un test rapido per diagnosticare il Coronavirus, più veloce del tampone e i cui risultati sono stati già valutati da un comitato scientifico. “Dopo averlo provato su circa duecento pazienti nei cluster di Nerola e di Contigliano, i medici che hanno potuto vedere all’opera il macchinario di immunofluorescenza sono cautamente ottimisti” si legge in un articolo di oggi sul Corriere della Sera. “Questa metodica risulta più convincente della precedente, che come per il test di gravidanza dava solo positività o negatività – spiega Pier Luigi Bartoletti,vicesegretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici generici), a capo degli equipaggi dei camper che sono andati nei paesi dei mini focolai -. Ma adesso va validata”.

“A questo, a renderla cioé scientificamente attendibile – si legge ancora – da oggi penserà un comitato tecnico che si insedierà allo Spallanzani e che valuterà i risultati finora ottenuti. Tra i membri Lorella Lombardozzi, dirigente dell’Area del farmaco della Regione Lazio, Maria Rosaria Capobianchi ed Enrico Girardi, la prima responsabile del laboratorio di virologia, il secondo dell’unità di epidemiologia clinica dello Spallanzani”.

Il macchinario “Si è mostrato sicuramente molto preciso – chiarisce Bartoletti – in alcuni casi più del tampone. A Nerola ad esempio è riuscito a individuare dei pazienti positivi che all’esame orofaringeo erano invece negativi“.

“Tutti quelli che sono stati individuati con questa metodologia – spiega ancora Bartoletti sul Corriere della Sera – avevano un link epidemiologico con un malato. E già questo avvalora il risultato. Da adesso il compito di capire se siano affidabili o errati spetta alla commissione istituita allo Spallanzani”.

“Al contrario il test rapido che era in sperimentazione al Gemelli non è stato ritenuto attendibile dai camici bianchi del policlinico perché dava troppi falsi negativi – si legge – quindi troppe potenziali bombe batteriologiche che non sarebbero state sotto controllo. ‘Con questo test invece – aggiunge Bartoletti – al momento sembrerebbe non essere così. Hanno fatto bene al Gemelli: non ci si può accontentare di mandare in giro persone che possono infettarne altre. Sarebbe come mandare un lupo tra le pecore’“.

Ma non è tutto. “Convince anche la tempistica – prosegue l’articolo – A fronte delle otto ore e del numero minimo da raggiungere per effettuare un kit di tamponi (per evitare di sprecare il reagente), ‘con il test rapido – conclude Bartoletti – bastano meno di dieci minuti’. ‘Otto per la precisione’ precisa Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, mostrando il macchinario che è in grado, attraverso una sola goccia di sangue prelevata con un pic sulla punta del dito, di determinare la presenza o l’assenza delle immunoglobuline (IgG o IgM, ndr) nel paziente”.