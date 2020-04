“Stay Home. Save Lives”: Google lancia i “Coronavirus Tips”, i suggerimenti per combattere l’epidemia, con un bellissimo doodle che oggi, 4 Aprile, unisce quasi tutto il mondo (non è visibile soltanto in Cina, Iran, Turchia, Arabia Saudita, gran parte dell’Africa e nelle Filippine), raccogliendo i migliori link utili con le statistiche e i suggerimenti della comunità scientifica per contrastare la pandemia globale.