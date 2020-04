Coronavirus: in Toscana calo costante di nuovi casi positivi, determinanti quarantena e servizio sanitario regionale

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana ha condotto un’analisi in riferimento ai dati raccolti e messi a disposizione dall’Unità di crisi Coronavirus e da quelli alimentati dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie all’interno della piattaforma Casi Iss: è emerso che la risposta del servizio sanitario regionale, assieme alle misure di isolamento sociale e di contenimento, sembrano avere avuto un impatto determinante nella riduzione dei casi e dei ricoveri ospedalieri in Toscana.

Da tre giorni i nuovi casi positivi rilevati dai 13 laboratori toscani di analisi (saranno 15 da lunedì) sono sempre sotto i 100: il numero di nuovi casi non era così contenuto dal 13 marzo. Rimane sempre alto il numero di tamponi effettuati: sono 3.800 in media i tamponi effettuati nell’ultima settimana, erano 2.700 solo un mese fa, 380 nella prima settimana di marzo. Il tasso grezzo di tamponi eseguiti nella regione è di 3,2 ogni 100 abitanti, dato sovrapponibile a quello dell’Emilia-Romagna; tra le regioni più colpite solo il Veneto mostra un tasso superiore (5,2 per 100 abitanti) a quello toscano.

L’epidemia sembra stia davvero perdendo la sua forza in Toscana.