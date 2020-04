Coronavirus: la trasmissione inizia anche 2-3 giorni prima della comparsa dei sintomi

Da uno studio di modellizzazione pubblicato su “Nature Medicine” dal team di Eric Lau dell’Università di Hong Kong, Centro collaboratore dell’OMS per l’epidemiologia e il controllo delle malattie infettive, è emerso che a favorire la diffusione del Coronavirus potrebbe aver contribuito il fatto che i pazienti possono iniziare a trasmetterlo 2-3 giorni prima della comparsa dei sintomi, con ovvie ripercussioni sul controllo dell’epidemia.

Eric Lau e colleghi hanno analizzato i modelli temporali della diffusione virale in 94 pazienti con Covid-19 ricoverati al Guangzhou Eighth People’s Hospital in Cina.

I tamponi della gola sono stati raccolti da quando i sintomi sono comparsi per la prima volta in questi pazienti fino a 32 giorni dopo: i ricercatori hanno scoperto che i pazienti presentavano la più alta carica virale all’inizio dei sintomi.

Gli scienziati hanno anche modellato i profili di infettività da un diverso campione di 77 “coppie di trasmissione” a partire da dati pubblici: ciascuna coppia comprendeva due pazienti con Covid-19 e un chiaro legame epidemiologico, con uno dei due che aveva elevate probabilità di aver infettato l’altro. Gli studiosi hanno scoperto che la contagiosità è iniziata in media circa 2 giorni e mezzo prima della comparsa dei sintomi e ha raggiunto il picco 0,7 giorni prima della manifestazione. Secondo le stime dei ricercatori, il 44% dei casi secondari è stato infettato durante la fase pre-sintomatica. La contagiosità si è ridotta rapidamente entro 7 giorni.