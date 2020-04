Coronavirus, Trump vuole potere totale per riaprire tutto. Cuomo non ci sta: “Non abbiamo un re ma un presidente”

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha contestato sulla Nbc la rivendicazione da parte di Donald Trump di avere “potere totale” sulla riapertura del Paese nella crisi da coronavirus. “Non abbiamo un re, abbiamo un presidente… Rinunciammo ad avere un re, George Washington fu presidente, non re Washington, quindi il presidente non ha un potere totale”, ha detto. Poi alla Cnn ha risposto che se Trump gli “ordinasse di riaprire in un modo che mettesse a rischio la salute degli abitanti del mio Stato io non lo farei”.

E Donald Trump replica su Twitter al governatore di New York sul “potere totale” del presidente in merito alla riapertura del Paese: “Cuomo chiama e implora ogni giorno, persino ogni ora, per tutte le cose, gran parte delle quali avrebbero dovuto essere responsabilità dello Stato, come nuovi ospedali, letti, respiratori, etc. Ho ottenuto tutto per lui, e per chiunque altro, ed ora sembra che voglia l’indipendenza! Questo non accadrà“, ha scritto.