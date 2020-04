Coronavirus, Trump: “quella delle iniezioni di disinfettante era una proposta sarcastica”

“Era una proposta sarcastica“: così Donald Trump si è difeso davanti ai giornalisti che gli chiedevano spiegazioni in merito al suo suggerimento di iniezioni di disinfettante per trattare il Coronavirus.

Ieri, Trump aveva parlato dopo che un funzionario del dipartimento della Sicurezza nazionale aveva menzionato la capacità dei disinfettanti come la candeggina di uccidere il Coronavirus sulle superfici. “Prendiamo il disinfettante: lo elimina in un minuto. Un minuto. C’è un modo per fare qualcosa del genere con un’iniezione all’interno o una specie di pulizia?“. Poi, aveva aggiunto: “Sarebbe interessante testarlo […] mi sembra interessante“. Inoltre, Trump aveva suggerito che per uccidere il Coronavirus si potrebbe testare l’esposizione massiccia a raggi ultravioletti. “Potremmo colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente. Lo testeremo, no?”.