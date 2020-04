Coronavirus, Trump: “Ricostruiremo l’economia Usa per onorare le vittime del virus”

“Ricostruiremo in onore di tutti quello che oggi sono morti”. Così Donald Trump, in un’intervista telefonica con Fox News, si è impegnato a ricostruire in tempi record l’economia americana per onorare le vittime del Covid19. “Credo che lo stimolo, unita alla domanda repressa ed al fatto che tutti vogliono uscire e tornare al lavoro, credo che avremo una tremenda ripresa”, ha detto ancora il presidente americano. Riguardo poi al momento in cui deciderà di raccomandare la riapertura dell’economia Usa revocando le misure di distanziamento sociale imposte per combattere il virus, Trump ha detto che si affiderà “a molti dati ed all’istinto”.

“Spero che prenderò la decisione giusta – ha affermato ribadendo che si tratterà della “decisione più difficile della sua vita – la baserò su quanto detto da molte persone intelligenti, professionisti, dottori e leader del business. Ci sono molti fattori in una decisione come questa. Sarà basata su molti dati e sull’istinto. Che vi piaccia o no – ha concluso – in questo gioca una parte l’istinto”. Le raccomandazioni della Casa Bianca per le misure anti coronavirus scadono il prossimo 30 aprile e molti stanno spingendo per il riavvio delle attività economiche a maggio. Con oltre mezzo milione di contagiati e 20mila decessi, gli Stati Uniti sono diventati il Paese con il maggior numero di casi e di vittime del Covid19.

L’immunologo americano Anthony Fauci ha espresso un “cauto ottimismo” sulla situazione della pandemia negli Usa. L’esperto, intervistato da Cnn, ha detto che nel Paese potrebbe esserci una diminuzione dei nuovi contagi e del tasso dei ricoveri ospedalieri. La riapertura però, ha rimarcato Fauci, deve essere “graduale” e in linea con l’andamento dell’epidemia.