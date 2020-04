Coronavirus: l’UE presenta oggi la “fase 2”, la strategia di uscita dall’emergenza e di ritorno alla normalità

L’esecutivo dell’Unione Europea proporrà oggi la strategia di uscita, la “fase 2“, per gli Stati membri per rimuovere gradualmente le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus e ritornare alla normalità.

Le linee guida della Commissione Europea, che avrebbero dovuto essere presentate già la settimana scorsa, non saranno vincolanti per gli Stati membri: il piano sarà presentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e proporrà criteri comuni per la graduale eliminazione delle restrizioni esistenti in gran parte d’Europa.

Spetterà poi ai singoli Stati decidere come e quando adottare tali misure.

Alcuni dettagli della strategia sono già noti: secondo una bozza, la base sarebbe l’adozione di piccoli passi strettamente controllati nell’arco di una serie di mesi. Dovranno essere soddisfatte due condizioni: una notevole riduzione della diffusione del virus e un numero sufficiente di posti letto in ospedale e in terapia intensiva.