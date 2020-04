Coronavirus: l’UE lancia SURE, 100 miliardi per il sostegno al reddito dei lavoratori

La Commissione europea ha lanciato il piano SURE che ha l’obiettivo di mobilitare fino a un massimo di 100 miliardi di euro a favore dei Paesi più colpiti dal Coronavirus per il sostegno al reddito dei lavoratori.

SURE è un “nuovo strumento che fornirà prestiti per un massimo di 100 miliardi di euro ai paesi bisognosi di aiuto per assicurare che i lavoratori ricevano un reddito e che le imprese mantengano il proprio personale“.

Tutti gli Stati membri potranno farne uso, ma SURE “sarà di particolare importanza per i più colpiti“, a cominciare da Italia e Spagna.

SURE sosterrà programmi di lavoro a breve termine e misure analoghe per aiutare gli Stati membri a proteggere posti di lavoro, dipendenti e lavoratori autonomi dal rischio di licenziamento e perdita di reddito.