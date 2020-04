Coronavirus, l’ultimo post del medico morto nel Salernitano: “Voi che potete rimanete a casa, io dovevo lavorare per forza”

E’ deceduto nell’ospedale di Scafati, nel Salernitano, un medico di base del Napoletano, Giovanni Tommasino, di Castellammare di Stabia: il 61enne era risultato positivo al Coronavirus il 21 marzo scorso.

Prima di essere portato in terapia intensiva, aveva scritto un post su Facebook per invitare tutti a restare a casa: “Voi che potete fatelo, io dovevo lavorare per forza e ora sto molto male“.