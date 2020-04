Coronavirus USA, anche il Texas annuncia le prime misure di riapertura

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato in conferenza stampa un nuovo ordine esecutivo che delineera’ la riapertura economica dello Stato, tra i primi in Usa a rilassare le misure restrittive per combattere il Covid-19. I parchi pubblici verranno riaperti a partire dal 20 aprile, ha spiegato Abbott come riporta la Cnn, ma ai visitatori verra’ richiesto di rispettare il distanziamento sociale, indossare mascherine e radunarsi in gruppi non superiori alle cinque persone. Dal 22 aprile, verranno allentate le restrizioni mediche sugli interventi chirurgici, che saranno possibili se non gravano sulle terapie intensive; il 24 aprile, i negozi dovranno essere in grado di riaprire, sempre minimizzando il contatto con i clienti, ha aggiunto il governatore. Le scuole pero’ rimarranno chiuse per il resto dell’anno scolastico.

Le richieste di sussidi di disoccupazione in Texas sono salite oltre il milione nell’ultimo mese, pari a circa il 7,2% della forza lavoro dello Stato. L’economia del Texas e’ sotto pressione non solo per il lockdown legato al coronavirus ma anche per il crollo dei prezzi del petrolio. Nello Stato della stella solitaria si estrae il 41% del totale del greggio Usa e le quotazioni da gennaio sono scese da 60 dollari al barile meno di 20 dollari.