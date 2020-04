Coronavirus, USA e Cina assenti al lancio dell’iniziativa Onu per il vaccino: Trump sospende i finanziamenti

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jin ping, non hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa lanciata dall’Onu e dall’Oms per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. All’evento sono intervenuti molti leader di tutto il mondo, dalla Germania al Sudafrica, ma nessun rappresentante di Stati Uniti, il paese al momento più colpito dal Covid-19, o Cina, quello in cui si è manifestato la prima volta.

“Non ci sarà una partecipazione formale degli Usa“, ha dichiarato il portavoce in una mail, “aspettiamo con impazienza di sapere di più su questa iniziativa il prima possibile”. Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei finanziamenti Usa all’Oms, di cui il Paese è maggiore donatore.

“E’ una questione che riguarda tutti, soltanto uniti possiamo combattere questo virus. E’ una minaccia comune che puo’ essere sconfitta soltanto con un approccio comune“. Ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chiudendo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus.

Intanto l’Unione Europea organizzerà il 4 maggio una maratona on line di raccolta fondi da destinare alla ricerca di un vaccino per il coronavirus. Lo annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “La risposta alla pandemia di coronavirus non puo’ che essere globale: abbiamo bisogno di cooperazione tra governi di tutto il mondo, scienziati, societa’ civile, imprese, cittadini – ha detto von der Leyen – questo e’ il motivo per cui stiamo organizzando una conferenza mondiale di impegno online il 4 maggio. L’obiettivo e’ unire le forze e mobilitare le risorse per sviluppare al piu’ presto un vaccino, produrlo e distribuirlo in ogni singolo angolo del mondo. E dobbiamo intensificare i lavori sulla prevenzione, la diagnostica e il trattamento”. “Per questo, abbiamo bisogno di soldi – ha continuato von der Leyen – uno dei principali obiettivi dell’evento sara’ quello di raccogliere una somma iniziale di 7,5 miliardi di euro per dare il via alla cooperazione globale. Ne serviranno altri in futuro”.