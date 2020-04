Coronavirus in USA: fossa comune a New York, Hart Island accoglie le vittime del COVID-19

Il numero delle vittime del Coronavirus a New York continua ad aumentare, e per tale motivo è stata prevista una fossa comune ad Hart Island, per ospitare i corpi: decine di lavoratori sono stati assunti a contratto per scavare una grande tomba in grado di contenere chi ha perso la vita a causa del COVID-19 nel luogo dove vengono adagiati i corpi di chi non ha parenti o la cui famiglia non è in grado di sostenere le spese per il funerale e la sepoltura.

Ad Hart Island in media i detenuti del carcere di Rikers Island seppelliscono 25 cadaveri una volta alla settimana, ma il numero ha iniziato ad aumentare a marzo con la diffusione del nuovo Coronavirus a New York: ora si stima che sull’isola, al largo del Bronx, vengano seppelliti una ventina di corpi al giorno, 5 giorni la settimana.