Coronavirus USA, il Governatore della Florida riapre alcune spiagge

Il governatore della Florida ha dato il via libera ad alcune spiagge e parchi per riaprire se può essere fatto in sicurezza, dopo essere state chiuse a causa del coronavirus. L’annuncio del governatore Ron DeSantis è arrivato dopo che le spiagge della Florida settentrionale sono state tra le prime a consentire ai bagnanti di tornare dopo le chiusure. Gli amministratori locali della Florida sono stati criticati per aver lasciato le spiagge aperte durante le vacanze di primavera.

