Coronavirus, gli USA sono il Paese più colpito, più morti che in Italia: “A New York i numeri si stabilizzano ad un livello terribile”

Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University sono 19.701 le vittime di Covid-19 registrate negli Usa dall’inizio della pandemia e 506.188 i contagiati. Il Paese si conferma così come lo Stato più colpito dal Coronavirus, superando anche l’Italia per numero di decessi.

Il numero di morti per Coronavirus nello stato di New York e’ di 783 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 777 vittime del 9 aprile. E’ il quinto giorno consecutivo che lo stato di New York conta piu’ di 700 morti al giorno: il 6 aprile 731, il 7 aprile 779, l’8 aprile 799, il 9 aprile 777 e il 10 aprile 783. Lo afferma il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che il numero dei morti complessivi nello stato a causa del Coronavirus e’ di 8.627. “Potete vedere che i numeri in un qualche modo si stabilizzano, ma si stabilizzano ad un livello terribile. Sono numeri incredibili che descrivono perdite e dolore incredibili”, ha detto Cuomo. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole pubbliche della citta’ fino alla fine della stagione. Una scelta “dolorosa” ma “necessaria” per aiutare a salvare vite nel pieno dell’emergenza causata dalla diffusione del nuovo coronavirus. “Non e’ una decisione facile ne’ soddisfacente per chi si e’ impegnato a fare in modo che i nostri ragazzi possano ottenere la migliore educazione possibile”, ha detto il primo cittadino in una conferenza stampa. Il sistema scolastico pubblico a New York accoglie oltre un milione e centomila studenti, il numero piu’ alto degli states. Le scuole della Grande mela erano state chiuse il 15 marzo. De Blasio non ha confermato l’ipotesi, rilanciata dai media, che alcuni istituti possano riaprire in estate.

New York riunirà i migliori scienziati per studiare le informazioni disponibili e capire se esiste il rischio, con la ripresa delle attività economiche, di una “seconda ondata” di contagi. A dichiararlo è stato il governatore Andrew Cuomo. Il gruppo studierà l’andamento dell’epidemia negli altri paesi. “La cosa peggiore è fare un passo falso, lasciare che le emozioni prendano il sopravvento sulla logica e sui fatti, e che si debba rivivere questo in qualunque maniera o forma”.

Il New Jersey ha superato la soglia dei 2mila morti. I decessi sono arrivati a 2.183, con 251 vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal governatore, Phil Murphy. I contagiati sono 58.151 (3.599 più di ieri). Il governatore ha intanto deciso di ridurre del 50% tutti i trasporti pubblici e ha ordinato a tutti coloro che entrano in bar e ristoranti per prendere cibo da asporto di coprirsi bocca e naso con una mascherina o una sciarpa.