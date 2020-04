Coronavirus negli USA, Trump chiese a Fauci: “Perché non lasciare inondare il Paese?”

Nel giorno in cui l’Irlanda e la Gran Bretagna venivano aggiunte alla lista dei paesi a cui imporre restrizioni sui viaggi, Donald Trump ha provocato Anthony Fauci, il massimo esperto americano in malattie infettive. Durante un incontro Trump chiese a Fauci di spiegargli esattamente perché l’immunità di gregge era un’idea sbagliata. “Perché non lasciamo inondare il Paese” dal coronavirus, chiede Trump secondo le ricostruzioni del Washington Post, che cita fonti anonime informate sui fatti. La domanda ha colto Fauci di sorpresa, confondendolo all’inizio. Poi l’esperto disse: “Presidente molte persone morirebbero”.