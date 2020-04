Coronavirus, Usa: “Si studia un vaccino da una tecnologia che sfrutta le piante di tabacco”

Un potenziale vaccino per il Covid-19 potrebbe essere realizzato grazie ad una nuova tecnologia che utilizza le piante di tabacco. La società Kentucky BioProcessing (Kbp), azienda americana bio-tech controllata da British American Tobacco (Bat), sta sviluppando un vaccino per il Covid-19 che al momento è nella fase dei test pre-clinici.

All’esito di questi test Bat prevede che, “attraverso l’utilizzo di partner e il sostegno delle agenzie governative e delle istituzioni”, possano essere prodotte tra 1 e 3 milioni di dosi di vaccino a settimana, a partire dal prossimo giugno. Kbp ha recentemente clonato una parte della sequenza genetica del Covid-19 che ha portato allo sviluppo di un potenziale antigene – una sostanza che induce una risposta immunitaria nel corpo e, in particolare, la produzione di anticorpi.

L’antigene è stato quindi inserito nelle piante di tabacco per farlo riprodurre e, una volta raccolte le piante, è stato poi purificato ed ora è sottoposto a test pre-clinici. Bat sta ora esplorando possibili collaborazioni con agenzie governative per portare il suo vaccino alla fase degli studi clinici il più presto possibile.

“Siamo in contatto con la Food and Drug Administration statunitense alla ricerca di un orientamento per i passi successivi – commenta David O’Reilly, direttore della ricerca scientifica di Bat – Siamo in contatto anche con il Department for Health and Social Care del regno Unito e la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) statunitense, per offrire il nostro supporto e l’accesso alle nostre ricerche con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di un vaccino per Covid-19″.

Sebbene Kbp sia una società commerciale, l’intenzione di Bat è che il progetto del vaccino per il Covid-19 sia realizzato senza fini di lucro. Il vaccino utilizza una tecnologia che si basa sulla rapida crescita delle piante di tabacco e che “presenta numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali tecnologie di produzione di vaccini: è potenzialmente più sicuro, poiché le piante di tabacco non possono ospitare agenti patogeni che causano diverse malattie umane. È più veloce, perché le proprietà del vaccino si accumulano molto più rapidamente nelle piante di tabacco (6 settimane rispetto ai diversi mesi necessari utilizzando metodi tradizionali)”.

La formulazione del vaccino che KBP sta sviluppando rimane stabile a temperatura ambiente, a differenza dei vaccini convenzionali che spesso richiedono di essere refrigerati. E avrebbe il potenziale per fornire una risposta immunitaria efficace anche con la somministrazione di una singola dose. La consociata americana di Bat, Reynolds American Inc, ha acquisito Kbp nel 2014, con l’obiettivo di utilizzare alcune delle sue esclusive tecnologie di estrazione del tabacco per favorire l’ulteriore sviluppo delle nuove categorie di prodotti senza combustione. L’azienda si è affermata come una delle poche ad aver sviluppato un trattamento efficace per l’Ebola, grazie alla produzione di ZMapp* insieme alla società californiana Mapp BioPharmaceuticals e in partnership con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) statunitense.