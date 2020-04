Coronavirus, presentata la strategia UE per uscire dalla crisi: “L’Europa ha bisogno di un piano Marshall”

“L’Europa ha bisogno di un piano Marshall per uscire dalla crisi del Coronavirus, servono investimenti pubblici e privati e la chiave è un forte bilancio settennale, che è già consolidato come motore di innovazione ma dovrà essere diverso dagli altri bilanci, dovrà dare la risposta europea alla crisi“: lo ha affermato la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen. Il bilancio “dovrà far riprendere il mercato unico per evitarne la frammentazione e favorire gli investimenti” soprattutto nei settori innovativi e green.

La presentazione delle linee guida per allentare le restrizioni introdotte a seguito del Coronavirus “non è un segnale che le misure di distanziamento vanno tolte ora: intendiamo dare un quadro per gli Stati membri” dell’UE, che “sono stati toccati in maniera diversa per quanto riguarda l’intensità e il calendario dell’epidemia“, ha spiegato la presidente della Commissione UE presentando il documento preparato da Commissione e Consiglio europeo per la ripartenza dopo la paralisi da Coronavirus.

“Raccomandiamo un approccio graduale. Ogni misura deve essere costantemente monitorata, e bisognerà capire se ci sono nuovi focolai” o se il numero di casi resterà costante.