Coronavirus: in Veneto continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva

Continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva in Veneto.

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Veneto riporta 177 persone ancora oggi ricoverate in terapia intensiva a fronte di 16.404 contagiati dall’inizio dell’emergenza (277 in più di ieri).

In totale i decessi sono 1.154 (33 quelli avvenuti nelle strutture sanitarie da ieri).