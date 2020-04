Coronavirus: in Veneto crolla il numero delle persone in isolamento, solo 129 positivi su 8860 tamponi

In Veneto a oggi sono stati effettuati 328.860 tamponi, 8.860 più di ieri. In isolamento ci sono 7.886 persone, 163 persone meno di ieri, un numero che scende sempre di più: lo ha reso noto il governatore regionale Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione civile di Marghera.

I positivi sono 17.708, +129. I ricoverati sono 1.187, -35 rispetto a ieri, dei quali 120 in terapia intensiva (-3). I dimessi sono 2.508 (+42). I morti in ospedale sono 1.102 (+18), in totale 1.408.