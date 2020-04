In Veneto in totale si registrano 17.471 pazienti positivi al Coronavirus, 80 più rispetto a ieri: lo ha confermato il governatore Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa sull’emergenza COVID, in diretta su Facebook. Ad oggi ci sono 524 pazienti in terapia intensiva, -5 da ieri, e i pazienti dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.453.