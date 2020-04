Coronavirus: in Veneto i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 129

I casi di Coronavirus in Veneto hanno raggiunto quota 17.391, 162 in più rispetto alla rilevazione precedente, mentre i casi attualmente positivi sono 9.432.

I pazienti in terapia intensiva – rende noto la Regione – sono scesi a 129 (-1). I decessi sono 27, dato che porta a 1.053 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.105 (54 in meno), i casi di negativizzati virologici 6.671. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.288. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 8.722. I dimessi sono 2.435.