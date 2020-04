Sono 16.738 i contagi da Coronavirus in Veneto dall’inizio dell’emergenza: lo rende noto la Regione attraverso il suo bollettino quotidiano. Si tratta di 334 contagi in più rispetto a ieri. Sono 1.181 i decessi con un incremento di 17 casi. Continua a scendere (di 25) il numero dei ricoveri (in totale 1.205).