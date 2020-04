Coronavirus: in Veneto scende ancora la pressione sugli ospedali

Sono 17.960, 92 in più rispetto a ieri pomeriggio, i soggetti positivi a Coronavirus registrati in Veneto dall’inizio dell’epidemia, con 8.147 attualmente positivi: è quanto emerge dal bollettino regionale. Le vittime totali sono 1.459, di cui 1.141 (+7) in ospedale: i negativizzati sono arrivati a quota 8.354, i soggetti posti in isolamento domiciliare 7.471. Scende ancora la pressione sugli ospedali, con 1.012 pazienti in area non critica (-6) e 114, invariati, in terapia intensiva. I dimessi sono 2.607.