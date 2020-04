Coronavirus: in Veneto su 5563 tamponi solo 108 positivi

In Veneto sono finora stati effettuati 320.600 tamponi, 5.563 in più rispetto a ieri ma meno rispetto alla media: lo ha reso noto il governatore della Regione, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Le persone in isolamento sono 8.049, 270 in meno rispetto a ieri.

I positivi sono 17.579, 108 in più.

I ricoverati sono 1.222, uno in più di ieri, mentre in terapia intensiva c’è una persona in meno rispetto a ieri (123). I dimessi sono 2.466, 13 in più. I morti in ospedali sono 1.084, 13 in più rispetto a ieri, mentre sono 1.344 i decessi totali.