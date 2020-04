Coronavirus, la proposta del vescovo: “Addobbate balconi, terrazze e finestre, diamo colore a questa Pasqua”

L’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, ha avanzato una proposta in questa Pasqua da affrontare in emergenza coronavirus. “Domenica mattina, ma già dalla sera del Sabato Santo – l’idea del vescovo – addobbate di colori i vostri balconi, le vostre terrazze, le finestre, le porte lungo le scale dei condomini, specie con i disegni dei bambini. Nessun messaggio particolare: solo Buona Pasqua”. “Partecipiamo fuori dalle nostre case la gioia che ci regala la Pasqua. Sarà un messaggio semplice per i vostri vicini, per qualche sparuto passante. Lo farò anche io. E poi, scattate e condividete sui social le foto in famiglia con gli abiti della festa”.