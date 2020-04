Coronavirus: si mette in viaggio per andare dal padre che sta morendo, sanzionato

Un uomo di Pietra Ligure (Savona) ieri si è messo in viaggio per raggiungere il padre in fin di vita: è stato fermato mentre era in auto in provincia di Pavia dai carabinieri di Santa Giuletta, ed è stato sanzionato.

L’uomo, beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale, ha spiegato di essere andato nel pavese per l’ultimo saluto all’anziano genitore, ma i militari non hanno ritenuto si trattasse di “assoluta urgenza” e lo hanno sanzionato per violazione del Dpcm sul Coronavirus.