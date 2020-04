Coronavirus: vietato lo sbarco in Francia ai passeggeri della nave Costa Deliziosa

Le autorità francesi hanno impedito alla nave da crociera Costa Deliziosa, in mare dall’inizio di gennaio, di far sbarcare 1.400 passeggeri a Marsiglia. L’amministrazione del Bouches-du-Rhone, nel sud della Francia, ha citato un divieto nazionale all’attacco delle navi da crociera, parte delle misure di confinamento legate al nuovo coronavirus.

Le autorità hanno spiegato che Costa Deliziosa ha tentato di fermarsi a Marsiglia venerdì, per far sbarcare i passeggeri che volevano scendere prima di arrivare alla destinazione finale a Venezia. Eccezioni sono state previste in Francia nelle scorse settimane per altre sei navi da crociera, che hanno potuto attraccare nei porti facendo sbarcare i passeggeri. La Costa Deliziosa era in viaggio per un giro del mondo e raggiungerà l’Italia nei prossimi giorni.