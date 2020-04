Coronavirus, Villani conferma: “Finora 2000 minori positivi, meno del 7% ricoverati”

“Oggi abbiamo avuto poco più di 2.000 soggetti in età evolutiva con tampone positivo e meno del 7% ha auto bisogno di cure ospedaliere. Abbiamo avuto solo, ma dolorosamente, 2 decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva si contano sulle dita di una mano. Ma per capire la contagiosità tra i bambini è presto per dirlo, servono numeri più estesi“: Alberto Villani, membro della Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza e presidente della Società italiana di Pediatria, ha fatto il punto sui dati dei minori in Italia, durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre.

Dai dati di cui si dispone al momento “non possiamo dire quanto i bambini siano contagiosi. La letteratura scientifica in materia, che proviene principalmente dalla Cina, ci dice che il Coronavirus circola nei bambini ma si presenta con forme cliniche più lievi rispetto all’adulto o anziano“.