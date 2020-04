Il Viminale rende noto che sono 212.709 le persone e 5.960 gli esercizi commerciali controllati ieri dagli agenti della polizia di Stato per il contenimento del Coronavirus. Le persone denunciate per essere uscite dalla quarantena perché positive al virus sono state 19 mentre 16 i negozi chiusi per aver contraddetto le misure per il contenimento dell’epidemia.