Coronavirus, Viminale: ieri altri 8.400 denunciati

Il Viminale rende noto che ieri sono state poco più di 8.400 le persone denunciate dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus: 8.353 per spostamenti non legittimi, 59 per false dichiarazioni e 14 per violata quarantena.

Ben 288.317 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 102.010: 152 i titolari denunciati, 55 le attività chiuse.