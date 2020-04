Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri sono state poco più di 4.500 le persone denunciate per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Coronavirus: 4.472 per spostamenti non legittimi, 25 per false dichiarazioni e 8 per violata quarantena. Sono state 271.617 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 108.456: 137 i titolari denunciati, 46 le attivita’ chiuse.