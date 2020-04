Coronavirus, Viminale: ieri 197.750 controlli e 8.641 sanzioni

Il Viminale rende noto che le persone controllate nella giornata di ieri dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi per il rispetto delle normative anti-Coronavirus sono state, in totale, 197.750 mentre le sanzioni hanno riguardato 8.641 persone.

Ben 74 persone sono state denunciate per dichiarazioni o attestazioni false e 9 per allontanamento dalla propria abitazione per violazione della quarantena. Per quanto riguarda i controlli sulle attività commerciali, sono state in totale 68.252 mentre 104 sono stati gli esercizi sanzionati e 32 quelli chiusi.