Coronavirus, Viminale: ieri oltre 10mila denunciati, 14 per violata quarantena

Il Viminale ha reso noto che ieri sono stati oltre diecimila i denunciati nell’ambito dei controlli sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus.

In particolare, 10.193 persone sono state sanzionate per violazione dei divieti anti-contagio, 62 per false dichiarazioni, 14 per violata quarantena. Complessivamente 286.912 i controllati.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 99.223: 162 i titolari sanzionati, per 33 è stata disposta la chiusura.