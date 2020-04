Coronavirus, Viminale: ieri 7.939 persone sanzionate

Il Viminale rende noto che ieri sono state eseguite verifiche su 241.968 persone e 73.624 tra esercizi e attività commerciali nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti contagio da Coronavirus.

Sul totale delle persone controllate, 7.939 persone sono state destinatarie di sanzioni amministrative, 41 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione e 5 per violazione dei divieti di allontanamento dall’abitazione legati alla quarantena. Per quanto riguarda i titolari degli esercizi commerciali, 106 sono stati sanzionati, 21 i provvedimenti di chiusura.