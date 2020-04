Coronavirus, virologo: “A Brescia vicini al contagio zero, da maggio in poi la fase 2”

“Siamo in una fase, per quello che è l’osservatorio mio di Brescia, prossima alla fine dei contagi. Su Brescia tra una settimana andremo ad azzerare“: lo ha affermato il presidente della società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, a Radio anch’io su Rai Radio 1. “Da maggio in poi possiamo considerare una fase 2 di reinserimento al lavoro più importante per il tessuto economico, e poi via via il ritorno ad una normalità responsabile perché tutti devono sapere che non è finito, perché noi non partiamo come la Cina da un azzeramento ma da un declino dei casi e quindi sarà ancora più importante operare bene per non trovarci in situazioni di difficoltà“.