Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Per abbattere il virus ventilazione e sanificazione”

“Resta da dimostrare che l’Rna possieda una carica virale e possa infettare, ma in ogni caso l’ultimo studio pubblicato su ‘Nature’ evidenzia l’importanza di un buon condizionamento, della ventilazione e della sanificazione per abbattere il Coronavirus nell’aria”. Parola del virologo dell‘Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, che commenta con l’Adnkronos Salute il nuovo studio dei ricercatori di Wuhan sulla presenza di Rna virale nell’aria di alcuni ambienti chiusi e aree pubbliche nella città all’origine della pandemia di Covid-19.

Attenzione però: il condizionamento “deve essere corretto”, aggiunge il virologo citando un caso di contagio avvenuto in Cina in un ristorante di Guangzhou, “dove però a quanto pare i getti dei condizionatori creavano forti correnti d’aria. Così la trasmissione è avvenuta a distanza superiore di un metro, perché le goccioline del soggetto infettato sono state letteralmente spinte dal getto del condizionatore. Insomma, in base a questo studio è importante una corretta ventilazione, o aerazione, degli ambienti, accompagnata da un’attenta e rigorosa sanificazione“, conclude Pregliasco.