Coronavirus, tra le vittime in Italia anche un sindaco: il primo cittadino di Castelletto d’Erro stroncato dalla polmonite

Tra le vittime del coronavirus in Italia, c’è anche Giuseppe Panaro, sindaco di Castelletto d’Erro, nell’Alessandrino. “Purtroppo ci hai lasciato. Hai combattuto fino alla fine. Ciao Beppe…”, e’ il saluto della moglie Anna, infermiera all’ospedale di Acqui. Il primo cittadino e’ mancato al ‘S.Spirito’ di Casale, dove era ricoverato per polmonite bilaterale. “Una malattia – fa sapere Fabrizio Ivaldi, primo cittadino di Ponzone, dove Panaro lavorava da circa 25 anni come capo ufficio tecnico – che lo aveva colpito gia’ 6-7 anni fa, costringendolo a diversi mesi a casa. Abbiamo condiviso anche, per lungo tempo, la professione di geometra. Bandiere a lutto, pertanto, in Municipio a nome dell’amministrazione e tutto Ponzone; appena possibile, viste le attuali limitazioni causa emergenza Covid-19, lo ricorderemo in consiglio e con una messa in parrocchia. Siamo tutti sbalorditi”.

Importante il ruolo di Panaro anche nell’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico. “Grazie per quello che hai fatto. Sei stato presidente e poi vice. Grazie per i consigli e gli insegnamenti. Cerchero’ di essere un buon presidente e portare avanti i progetti iniziati insieme”, afferma Roberto Vallegra, anche sindaco di Bistagno. “Tutto l’Acquese e l’intera comunita’ provinciale di Alessandria perde un amministratore profondamente legato al suo territorio. Ci mancheranno il suo impegno e la sua passione per costruire il futuro. Una perdita non solo per il suo amato paese, ma per tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato in questi anni”, e’ il pensiero dell’onorevole alessandrino Federico Fornaro (LeU), gia’ sindaco di Castelletto d’Orba. Proprio nell’autunno scorso particolarmente apprezzata l’attivita’ di Panaro al fianco della ‘sua’ comunita’, colpita dal maltempo.