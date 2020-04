Coronavirus, Vod Der Leyen: “L’industria aumenti la produzione dei farmaci”

L’industria farmaceutica europea deve “aumentare” la produzione di farmaci, per assicurare che i malati di Covid-19 nell’Ue possano essere curati. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio. In diversi Paesi membri dell’Ue si registrano carenze di medicinali indispensabili per curare la malattia e salvare vite umane. La commissaria alla Salute Stella Kyriakides ha scritto una lettera a diverse associazioni europee dell’industria, esortandole ad aumentare la produzione con la massima “urgenza“. “I farmaci – afferma von der Leyen – sono essenziali per salvare le vite e per curare le persone che soffrono a causa del coronavirus Sars-Cov-2. La nostra priorità è assicurare che gli europei abbiano accesso ai medicinali di cui hanno bisogno, nel corso di questa crisi di salute pubblica“.

“Fin dall’inizio dell’epidemia – continua von der Leyen – abbiamo monitorato la situazione, con il supporto dell’Ema. Ci siamo impegnati in un dialogo con l’industria per prevenire qualsiasi possibile interruzione della fornitura di questi prodotti fondamentali”. “Abbiamo bisogno di quantitativi maggiori di medicinali – aggiunge von der Leyen – per curare i pazienti malati di Covid-19 negli ospedali. E per questo che oggi abbiamo adottato linee guida per assicurare che gli europei abbiamo accesso ai farmaci a prezzi accessibili durante questa crisi“. “Chiediamo che i governi nazionali – prosegue von der Leyen – rimuovano qualsiasi divieto all’esportazione di farmaci: queste restrizioni possono portare a delle carenze altrove nell’Ue. E ugualmente importante che evitino di accumulare scorte”.

“Questo – continua von der Leyen – impedisce che i farmaci arrivino nelle farmacie e negli ospedali in cui ce n’è bisogno. Ma abbiamo bisogno anche di aumentare la produzione di medicinali”. “L’industria – sottolinea la presidente della Commissione – deve riorganizzare le sue catene di fornitura e le sue linee di produzione di conseguenza. Aiutiamo l’industria a farlo, dandole un po’ di flessibilità nella regolamentazione o facilitando gli aiuti di Stato, dove è possibile”. “Le autorità nazionali – conclude von der Leyen – dovrebbero valutare limitazioni per la vendita online di farmaci che sono essenziali per curare i pazienti ammalati a causa del coronavirus” Sars-Cov-2.